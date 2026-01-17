Люзенков — о поражении «Сибири» от «Нефтехимика»: не хватило наглости

Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня не хватило наглости, какой-то остроты под воротами. И бросков много сделали, и моменты были, но не распечатали чуть раньше. Третий гол — там нас развезли, как говорится. Это следствие переигранных смен в конце, начали переигрывать немного», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 января. «Нефтехимик» 21 января примет на своём льду московское «Динамо».