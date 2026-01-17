Скидки
Люзенков — о поражении «Сибири» от «Нефтехимика»: не хватило наглости

Люзенков — о поражении «Сибири» от «Нефтехимика»: не хватило наглости
Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Жафяров, Крощинский) – 17:41 (5x5)     0:2 Белозёров (Федотов, Хоружев) – 38:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 57:41 (5x5)     1:3 Кошелев (Абрамов, Пьянов) – 58:12 (5x5)    

«Сегодня не хватило наглости, какой-то остроты под воротами. И бросков много сделали, и моменты были, но не распечатали чуть раньше. Третий гол — там нас развезли, как говорится. Это следствие переигранных смен в конце, начали переигрывать немного», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 января. «Нефтехимик» 21 января примет на своём льду московское «Динамо».

