Люзенков — об Уилсоне: я уже не знаю, что делать, возьмём ножницы и пострижём его

Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что нападающий команды Скотт Уилсон переживает из-за того, что не набирает очки.

— Все знают, что хоккеисты — люди суеверные. Панарин подстригся — начал набирать очки. Полтапов — так же. Может, Уилсону подстричься?
— Да, может, и ему надо это сделать. Я уже не знаю, что делать, — мы ему перчатки меняем, клюшки меняем. Наверное, возьмём ножницы, пускай так получится. Он сам переживает, но мастерство у него присутствует. Есть моменты, надо как-то выкорчёвывать из себя, доставать их, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

