«Барыс» обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ впервые с ноября 2017 года

«Барыс» одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1. Как сообщает пресс-служба КХЛ, астанинцы обыграли армейцев на домашнем льду впервые с ноября 2017 года.

Таким образом, «Барыс» прервал серию из пяти поражений. Команда с 39 очками располагается на 10‑й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 48 игр. ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 48 встречах.

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой» 20 января, а ЦСКА снова встретится с казахстанской командой, игра пройдёт в Москве 22 января.