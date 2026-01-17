Скидки
Главная Хоккей Новости

«Барыс» обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ впервые с ноября 2017 года

«Барыс» одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1. Как сообщает пресс-служба КХЛ, астанинцы обыграли армейцев на домашнем льду впервые с ноября 2017 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Томпсон (Морелли) – 13:00 (5x5)     2:0 Веккионе (Уолш, Морелли) – 53:24 (5x4)     2:1 Соркин (Полтапов, Карнаухов) – 56:37 (6x5)     3:1 Веккионе (Шил) – 59:22 (en)    

Таким образом, «Барыс» прервал серию из пяти поражений. Команда с 39 очками располагается на 10‑й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 48 игр. ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 48 встречах.

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой» 20 января, а ЦСКА снова встретится с казахстанской командой, игра пройдёт в Москве 22 января.

