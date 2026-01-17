Козлов — после 2:6 «Салавата» в Екатеринбурге: непростой матч, но вижу много позитива

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Непростой матч, много удалений сегодня заработали, был рваный ритм. Если подытожить поездку, взяли четыре очка за три матча. Я вижу много позитива, обидно, что сегодня много пропустили, но поездка была хорошая. Спасибо нашим болельщикам, что верили в нас до конца.
— У Кузнецова всего три смены. Что с ним?
— Повреждение, оно не позволило ему закончить матч. Завтра будет тщательное обследование, поймём.
— Из-за чего так много удалений?
— У соперника их тоже было много. «5 на 5» неплохо выглядели, больше бы в равных составах играли, кто знает, как повернулось.
— Как оцените игру Ильи Коновалова?
— Илья неплохо сыграл с учётом того, что он давно не играл. Дали Вязовому сыграть, парень много игр отыграл. Проигрывает команда, не кто-то один. Мы планировали, что Коновалов сыграет с «Автомобилистом».
— Хотели ли сыграть «6 на 3» в концовке, когда Горбунов удалился?
— Это нецелесообразно, на мой взгляд. Шестой лишний, когда на три игрока больше, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 17 января 2026
-
18:44
-
18:28
-
18:16
-
17:58
-
17:54
-
17:45
-
17:36
-
17:34
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:36
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:04
-
14:45
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:19
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:12
-
11:52
-
11:30
-
11:14