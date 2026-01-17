Козлов — после 2:6 «Салавата» в Екатеринбурге: непростой матч, но вижу много позитива

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Непростой матч, много удалений сегодня заработали, был рваный ритм. Если подытожить поездку, взяли четыре очка за три матча. Я вижу много позитива, обидно, что сегодня много пропустили, но поездка была хорошая. Спасибо нашим болельщикам, что верили в нас до конца.

— У Кузнецова всего три смены. Что с ним?

— Повреждение, оно не позволило ему закончить матч. Завтра будет тщательное обследование, поймём.

— Из-за чего так много удалений?

— У соперника их тоже было много. «5 на 5» неплохо выглядели, больше бы в равных составах играли, кто знает, как повернулось.

— Как оцените игру Ильи Коновалова?

— Илья неплохо сыграл с учётом того, что он давно не играл. Дали Вязовому сыграть, парень много игр отыграл. Проигрывает команда, не кто-то один. Мы планировали, что Коновалов сыграет с «Автомобилистом».

— Хотели ли сыграть «6 на 3» в концовке, когда Горбунов удалился?

— Это нецелесообразно, на мой взгляд. Шестой лишний, когда на три игрока больше, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.