Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — после 2:6 «Салавата» в Екатеринбурге: непростой матч, но вижу много позитива

Козлов — после 2:6 «Салавата» в Екатеринбурге: непростой матч, но вижу много позитива
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Трямкин (Денежкин, Голышев) – 07:17 (5x4)     2:0 Да Коста (Зборовский) – 08:03 (5x5)     3:0 Спронг (Шаров, Мэйсек) – 11:41 (5x5)     3:1 Сучков (Алалыкин, Ефремов) – 37:26 (5x4)     4:1 Буше (Да Коста, Зборовский) – 37:55 (4x4)     5:1 Буше (Да Коста, Голышев) – 42:23 (5x5)     5:2 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 45:39 (5x3)     6:2 Спронг (Буше, Шаров) – 52:48 (5x5)    

— Непростой матч, много удалений сегодня заработали, был рваный ритм. Если подытожить поездку, взяли четыре очка за три матча. Я вижу много позитива, обидно, что сегодня много пропустили, но поездка была хорошая. Спасибо нашим болельщикам, что верили в нас до конца.

— У Кузнецова всего три смены. Что с ним?
— Повреждение, оно не позволило ему закончить матч. Завтра будет тщательное обследование, поймём.

— Из-за чего так много удалений?
— У соперника их тоже было много. «5 на 5» неплохо выглядели, больше бы в равных составах играли, кто знает, как повернулось.

— Как оцените игру Ильи Коновалова?
— Илья неплохо сыграл с учётом того, что он давно не играл. Дали Вязовому сыграть, парень много игр отыграл. Проигрывает команда, не кто-то один. Мы планировали, что Коновалов сыграет с «Автомобилистом».

— Хотели ли сыграть «6 на 3» в концовке, когда Горбунов удалился?
— Это нецелесообразно, на мой взгляд. Шестой лишний, когда на три игрока больше, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Дубли Буше и Спронга принесли «Автомобилисту» победу над «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android