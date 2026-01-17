Вратарь «Ак Барса» Арефьев поделился эмоциями от своего первого «сухого» матча в КХЛ

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0) и высказался о своём первом «сухаре» в лиге.

– Первый «сухарь» в КХЛ, победа. Какие эмоции?

– Да, круто получилось, конечно, рад. Первый период у нас не очень задался. Пацаны помогли там, во втором уже сам включился, закончили игру хорошо.

– Насколько для вратаря важно удержать «сухарь» в концовке матча?

– Концовка получилась хорошая, забили второй и третий гол, повели 3:0. Там стало чуть поспокойнее.

– Как будет команда и лично вы восстанавливаться перед матчами с «Адмиралом»?

– Сегодня вечером лечь спать пораньше, завтра тренировка, всё как обычно. Работаем, восстанавливаемся, всё для этого есть, — приводит слова Арефьева пресс-служба «Ак Барса».