Вратарь «Ак Барса» Арефьев поделился эмоциями от своего первого «сухого» матча в КХЛ

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0) и высказался о своём первом «сухаре» в лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Марченко) – 39:54 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Комков) – 45:06 (5x5)     0:3 Барабанов (Миллер) – 54:14 (5x5)    

– Первый «сухарь» в КХЛ, победа. Какие эмоции?
– Да, круто получилось, конечно, рад. Первый период у нас не очень задался. Пацаны помогли там, во втором уже сам включился, закончили игру хорошо.

– Насколько для вратаря важно удержать «сухарь» в концовке матча?
– Концовка получилась хорошая, забили второй и третий гол, повели 3:0. Там стало чуть поспокойнее.

– Как будет команда и лично вы восстанавливаться перед матчами с «Адмиралом»?
– Сегодня вечером лечь спать пораньше, завтра тренировка, всё как обычно. Работаем, восстанавливаемся, всё для этого есть, — приводит слова Арефьева пресс-служба «Ак Барса».

