Вратарь «Шанхайских Драконов» Рыбар получил травму в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар был заменён в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» из‑за травмы. Встреча проходит в эти минуты. «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
2 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Волков (Николаев) – 15:53 (5x5) 2:0 Каюмов (Полунин, Береглазов) – 18:32 (5x5)
В середине первого периода при счёте 0:0 32-летний словак получил повреждение после столкновения с нападающим ярославцев Георгием Ивановым. Рыбар покинул площадку с помощью партнёров, вместо него на лёд вышел Андрей Кареев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В нынешнем сезоне на счету Патрика 10 побед в 27 матчах при коэффициенте надёжности 2,9 и 91,6% отражённых бросков.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
18:44
-
18:28
-
18:16
-
17:58
-
17:54
-
17:45
-
17:36
-
17:34
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:36
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:04
-
14:45
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:19
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:12
-
11:52
-
11:30
-
11:14