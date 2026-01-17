Скидки
Вратарь «Шанхайских Драконов» Рыбар получил травму в матче с «Локомотивом»

Комментарии

Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар был заменён в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» из‑за травмы. Встреча проходит в эти минуты. «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0.

17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
2 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Волков (Николаев) – 15:53 (5x5)     2:0 Каюмов (Полунин, Береглазов) – 18:32 (5x5)    

В середине первого периода при счёте 0:0 32-летний словак получил повреждение после столкновения с нападающим ярославцев Георгием Ивановым. Рыбар покинул площадку с помощью партнёров, вместо него на лёд вышел Андрей Кареев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне на счету Патрика 10 побед в 27 матчах при коэффициенте надёжности 2,9 и 91,6% отражённых бросков.

