Вратарь «Шанхайских Драконов» Рыбар получил травму в матче с «Локомотивом»

Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар был заменён в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» из‑за травмы. Встреча проходит в эти минуты. «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0.

В середине первого периода при счёте 0:0 32-летний словак получил повреждение после столкновения с нападающим ярославцев Георгием Ивановым. Рыбар покинул площадку с помощью партнёров, вместо него на лёд вышел Андрей Кареев.

В нынешнем сезоне на счету Патрика 10 побед в 27 матчах при коэффициенте надёжности 2,9 и 91,6% отражённых бросков.