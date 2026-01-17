Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Адмирала» Сошников прокомментировал поражение от «Металлурга»

Нападающий «Адмирала» Сошников прокомментировал поражение от «Металлурга»
Нападающий «Адмирала» Никита Сошников высказался о поражении от «Металлурга» (4:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 8
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис) – 02:17 (5x5)     0:2 Толчинский (Вовченко, Пресс) – 04:35 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Гутик) – 06:32 (5x5)     1:3 Барак (Яковлев, Силантьев) – 08:56 (5x3)     2:3 Шэн (Завгородний) – 11:15 (5x5)     2:4 Коротков (Джонсон, Хабаров) – 15:29 (5x5)     2:5 Барак (Вовченко, Яковлев) – 20:54 (5x5)     3:5 Основин (Кудашов) – 28:40 (5x5)     4:5 Сошников (Шулак) – 30:47 (5x4)     4:6 Толчинский (Вовченко, Барак) – 55:25 (5x5)     4:7 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 58:09 (5x4)     4:8 Орехов (Фёдоров, Коротков) – 58:56 (5x5)    

— Игра проходила «на ножах», счёт 5:4 держался до последних минут. За счёт чего удавалось сохранять эту разницу и что пошло не так?
— В обороне мы плохо сыграли вчетвером. Образовались дыры… и забивать надо, когда есть моменты. Особенно на решающей стадии надо забивать. Тогда бы был счёт 5:5. Не забили — в итоге пропустили на контратаке: опять два защитника куда-то «свалились», не подстраховали — и всё, игра ушла из рук.

— Есть ли плюсы в такой игре, которые можно вынести? Если не брать в расчёт пять последних минут, всё же удалось сохранить силы, энергию…
— Какие плюсы? Мы проигрываем. Плюсы — когда выигрываешь. А когда проигрываешь — без разницы.

— Во втором периоде команда показала хорошую игру, хотя первую двадцатиминутку начали с четырьмя пропущенными шайбами. Как удалось собраться и немного переломить ход?
— Просто продолжали играть. Где-то «Магнитка» расслабилась, позволила нам создать моменты — вот мы и вернулись в игру. Наверное, скорее, из-за этого.

— «Металлург» сейчас лидер на Востоке, но вам удалось показать характер. Учитывая, что команда может так играть с фаворитом, можно ли рассчитывать, что следующий матч с «Ак Барсом» получится не менее зрелищным?
— Тяжело сказать. «Ак Барс» — соперник совсем другой, играет более закрытый хоккей. «Магнитка» — более открытый. Я уже не помню, когда мы в последний раз забивали больше трёх голов. Так что тут нужно в первую очередь в себе покопаться, а не соперника выбирать и оценивать, — приводит слова Сошникова «Сетевое издание СП».

