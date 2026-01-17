Нападающий «Адмирала» Сошников прокомментировал поражение от «Металлурга»

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников высказался о поражении от «Металлурга» (4:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Игра проходила «на ножах», счёт 5:4 держался до последних минут. За счёт чего удавалось сохранять эту разницу и что пошло не так?

— В обороне мы плохо сыграли вчетвером. Образовались дыры… и забивать надо, когда есть моменты. Особенно на решающей стадии надо забивать. Тогда бы был счёт 5:5. Не забили — в итоге пропустили на контратаке: опять два защитника куда-то «свалились», не подстраховали — и всё, игра ушла из рук.

— Есть ли плюсы в такой игре, которые можно вынести? Если не брать в расчёт пять последних минут, всё же удалось сохранить силы, энергию…

— Какие плюсы? Мы проигрываем. Плюсы — когда выигрываешь. А когда проигрываешь — без разницы.

— Во втором периоде команда показала хорошую игру, хотя первую двадцатиминутку начали с четырьмя пропущенными шайбами. Как удалось собраться и немного переломить ход?

— Просто продолжали играть. Где-то «Магнитка» расслабилась, позволила нам создать моменты — вот мы и вернулись в игру. Наверное, скорее, из-за этого.

— «Металлург» сейчас лидер на Востоке, но вам удалось показать характер. Учитывая, что команда может так играть с фаворитом, можно ли рассчитывать, что следующий матч с «Ак Барсом» получится не менее зрелищным?

— Тяжело сказать. «Ак Барс» — соперник совсем другой, играет более закрытый хоккей. «Магнитка» — более открытый. Я уже не помню, когда мы в последний раз забивали больше трёх голов. Так что тут нужно в первую очередь в себе покопаться, а не соперника выбирать и оценивать, — приводит слова Сошникова «Сетевое издание СП».