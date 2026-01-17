«Торпедо» одержало третью победу кряду, обыграв с минимальным счётом «Спартак»

Сегодня, 17 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 1:0.

На 29-й минуте нападающий «Торпедо» Глеб Пугачёв забросил единственную шайбу в этой встрече.

Таким образом, нижегородский клуб одержал третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 51 очко, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 58 очками после 46 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.