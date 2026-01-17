Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак – Торпедо, результат матча 17 января 2026 года, счет 0:1, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» одержало третью победу кряду, обыграв с минимальным счётом «Спартак»
Комментарии

Сегодня, 17 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Пугачёв – 28:53 (5x5)    

На 29-й минуте нападающий «Торпедо» Глеб Пугачёв забросил единственную шайбу в этой встрече.

Таким образом, нижегородский клуб одержал третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 51 очко, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 58 очками после 46 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Новости. Хоккей
