«Локомотив» всухую победил «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 17 января, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 16-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Волков забил первый гол. На 19-й минуте форвард Артур Каюмов удвоил преимущество железнодорожников, установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 47 матчей, в которых набрал 63 очка, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 44 встреч располагаются на девятой строчке Запада.