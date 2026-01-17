Скидки
Хоккей

Локомотив – Шанхайские Драконы, результат матча 17 января 2026 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» всухую победил «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Сегодня, 17 января, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Волков (Николаев) – 15:53 (5x5)     2:0 Каюмов (Полунин, Береглазов) – 18:32 (5x5)    

На 16-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Волков забил первый гол. На 19-й минуте форвард Артур Каюмов удвоил преимущество железнодорожников, установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 47 матчей, в которых набрал 63 очка, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 44 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

