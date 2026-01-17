Минское «Динамо» одолело московское «Динамо» на выезде

Сегодня, 17 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

На 36-й минуте нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов забил первый гол. На 50-й минуте форвард минчан Станислав Галиев сравнял счёт. На 51-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минское «Динамо» вперёд. На 54-й минуте защитник москвичей Игорь Ожиганов восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Вадим Мороз вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Московское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 46 матчей, в которых набрало 55 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 61 очком после 45 встреч располагается на третьей строчке Запада.