Динамо М – Динамо Мн, результат матча 17 января 2026 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» одолело московское «Динамо» на выезде
Сегодня, 17 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов – 35:52 (5x5)     1:1 Галиев (Стась, Мелош) – 49:20 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Смит) – 50:44 (5x4)     2:2 Ожиганов (Пыленков, Мамин) – 53:57 (5x5)     2:3 Мороз (Пинчук, Энас) – 54:42 (5x5)    

На 36-й минуте нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов забил первый гол. На 50-й минуте форвард минчан Станислав Галиев сравнял счёт. На 51-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минское «Динамо» вперёд. На 54-й минуте защитник москвичей Игорь Ожиганов восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Вадим Мороз вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Московское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 46 матчей, в которых набрало 55 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 61 очком после 45 встреч располагается на третьей строчке Запада.

