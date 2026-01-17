«Из позитивного — сражались до конца». Никитин — о поражении ЦСКА от «Барыса»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Барыса» (1:3) и рассказал, какая задача стоит перед ним в этом сезоне.

— Не смогли мы взломать оборону. Соперник организованно оборонялся. Из позитивного — сражались до конца. Надо забивать, конечно.

— Незасчитанная шайба сильно повлияла на команду?

— Нет. В каждой игре случаются ситуации, которые влияют на исход матча. Это прерогатива сильной команды — правильно реагировать, не делать на это акцент. Наоборот, мы воспитываем парней так, чтобы любая подобная ситуация была мотивацией.

— Следующая игра у вас дома также с «Барысом». Будут ли в связи с сегодняшней игрой изменения в составе?

— У нас один запасной, поэтому не особо много вариантов. Чем хоккей и прекрасен, что всегда есть завтрашняя игра.

— Какую цель вы ставите перед собой в ЦСКА в этом сезоне? Какой итог будете считать достижением?

— Это глобальный вопрос. У нас сейчас задача — построить команду характерных ребят, порядочных, профессионалов, голодных до побед, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.