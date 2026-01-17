Скидки
«Из позитивного — сражались до конца». Никитин — о поражении ЦСКА от «Барыса»

«Из позитивного — сражались до конца». Никитин — о поражении ЦСКА от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Барыса» (1:3) и рассказал, какая задача стоит перед ним в этом сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Томпсон (Морелли) – 13:00 (5x5)     2:0 Веккионе (Уолш, Морелли) – 53:24 (5x4)     2:1 Соркин (Полтапов, Карнаухов) – 56:37 (6x5)     3:1 Веккионе (Шил) – 59:22 (en)    

— Не смогли мы взломать оборону. Соперник организованно оборонялся. Из позитивного — сражались до конца. Надо забивать, конечно.

— Незасчитанная шайба сильно повлияла на команду?
— Нет. В каждой игре случаются ситуации, которые влияют на исход матча. Это прерогатива сильной команды — правильно реагировать, не делать на это акцент. Наоборот, мы воспитываем парней так, чтобы любая подобная ситуация была мотивацией.

— Следующая игра у вас дома также с «Барысом». Будут ли в связи с сегодняшней игрой изменения в составе?
— У нас один запасной, поэтому не особо много вариантов. Чем хоккей и прекрасен, что всегда есть завтрашняя игра.

— Какую цель вы ставите перед собой в ЦСКА в этом сезоне? Какой итог будете считать достижением?
— Это глобальный вопрос. У нас сейчас задача — построить команду характерных ребят, порядочных, профессионалов, голодных до побед, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Комментарии
