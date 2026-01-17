Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над ЦСКА

Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о победе над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Томпсон (Морелли) – 13:00 (5x5)     2:0 Веккионе (Уолш, Морелли) – 53:24 (5x4)     2:1 Соркин (Полтапов, Карнаухов) – 56:37 (6x5)     3:1 Веккионе (Шил) – 59:22 (en)    

— Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков с этой долгожданной победой! Спасибо за поддержку! Рад, что команда не опустила руки после таких тяжёлых испытаний, а продолжала бороться, доказывать, что она есть, есть эта команда, что в ней есть достойные хоккеисты. Хорошая игра с нашей стороны на протяжении всех трёх периодов: взаимодействие, работа, самоотверженность, единство, вратарь и хорошие голы. Мы, может быть, не создали много моментов, но, в принципе, и сопернику тоже практически ничего не дали сделать. Концовка игры показывает, насколько ребята хотят выиграть — все ложились под шайбу, зубами пытались её вытащить и не дать сопернику забить. Это очень важно. Но это только лишь одна игра, надеюсь, что это начало, что ребятам ещё больше это придаст уверенности и придаст положительных эмоций. Ну и для всех болельщиков это тоже, я считаю, очень важная победа. Они ещё раз убедились, что не зря ходят на хоккей и болеют за команду.

— Есть такая тенденция, что после серии поражений «Барыс» выдаёт яркую и эмоциональную победу над лидерами. С чем это связано? Какой-то особенный настрой на определённые команды?
— Я не могу сказать, что мы на какие-то команды особенно настроены. Мы здорово играли с «Автомобилистом», мы здорово играли с «Нефтехимиком», мы здорово играли в поездке с Нижним Новгородом, с Уфой. Мы никак не могли реализовать свои моменты. Впервые в моей карьере созданные моменты по статистике на сорок [моментов] превышали возможности соперника. Где-то не хватало мастерства, где-то ещё чего-то. Но нужно было забивать, и всё было бы по-другому. Сегодня опять мы вышли и опять делали свою работу на 200%, и наконец-то это вознаградилось голами и победой. А соперники, мне кажется, все очень сильные. Конечно, ЦСКА звучит немножко по-другому, чем все остальные клубы, поэтому, естественно, это добавляет энергии.

— Как теперь это всё удержать наработанное? Скоро предстоит повторный матч с ЦСКА в Москве, и там армейцы постараются взять реванш.
— Мы сначала в голову берём поездку в Тольятти. Там будет игра, которая должна показать, продолжаем мы так же играть или, как сказали, есть мысли, что мы настраиваемся на какие-то отдельные команды очень сильные. Я думаю, что каждый наш хоккеист понимает, что это всего лишь была одна игра. Да, соперник сильный. Вот если бы мы сегодня выиграли и попали бы в плей-офф — это одно дело. Мы по-прежнему боремся за это, и нам нужно играть каждую игру так. Об этом они все знают. Нужно выкладываться настолько, чтобы не было возможности у соперника нас победить. Завтра ребята отдохнут, соберёмся, потренируемся и поедем в поездку. Конечно, победы придают уверенность и настроение. Поэтому я уверен, что они будут продолжать свою работу так же, — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

Материалы по теме
Видео
ЦСКА проиграл «Барысу» в гостях, астанинцы прервали серию из пяти поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android