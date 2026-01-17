Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над ЦСКА

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о победе над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков с этой долгожданной победой! Спасибо за поддержку! Рад, что команда не опустила руки после таких тяжёлых испытаний, а продолжала бороться, доказывать, что она есть, есть эта команда, что в ней есть достойные хоккеисты. Хорошая игра с нашей стороны на протяжении всех трёх периодов: взаимодействие, работа, самоотверженность, единство, вратарь и хорошие голы. Мы, может быть, не создали много моментов, но, в принципе, и сопернику тоже практически ничего не дали сделать. Концовка игры показывает, насколько ребята хотят выиграть — все ложились под шайбу, зубами пытались её вытащить и не дать сопернику забить. Это очень важно. Но это только лишь одна игра, надеюсь, что это начало, что ребятам ещё больше это придаст уверенности и придаст положительных эмоций. Ну и для всех болельщиков это тоже, я считаю, очень важная победа. Они ещё раз убедились, что не зря ходят на хоккей и болеют за команду.

— Есть такая тенденция, что после серии поражений «Барыс» выдаёт яркую и эмоциональную победу над лидерами. С чем это связано? Какой-то особенный настрой на определённые команды?

— Я не могу сказать, что мы на какие-то команды особенно настроены. Мы здорово играли с «Автомобилистом», мы здорово играли с «Нефтехимиком», мы здорово играли в поездке с Нижним Новгородом, с Уфой. Мы никак не могли реализовать свои моменты. Впервые в моей карьере созданные моменты по статистике на сорок [моментов] превышали возможности соперника. Где-то не хватало мастерства, где-то ещё чего-то. Но нужно было забивать, и всё было бы по-другому. Сегодня опять мы вышли и опять делали свою работу на 200%, и наконец-то это вознаградилось голами и победой. А соперники, мне кажется, все очень сильные. Конечно, ЦСКА звучит немножко по-другому, чем все остальные клубы, поэтому, естественно, это добавляет энергии.

— Как теперь это всё удержать наработанное? Скоро предстоит повторный матч с ЦСКА в Москве, и там армейцы постараются взять реванш.

— Мы сначала в голову берём поездку в Тольятти. Там будет игра, которая должна показать, продолжаем мы так же играть или, как сказали, есть мысли, что мы настраиваемся на какие-то отдельные команды очень сильные. Я думаю, что каждый наш хоккеист понимает, что это всего лишь была одна игра. Да, соперник сильный. Вот если бы мы сегодня выиграли и попали бы в плей-офф — это одно дело. Мы по-прежнему боремся за это, и нам нужно играть каждую игру так. Об этом они все знают. Нужно выкладываться настолько, чтобы не было возможности у соперника нас победить. Завтра ребята отдохнут, соберёмся, потренируемся и поедем в поездку. Конечно, победы придают уверенность и настроение. Поэтому я уверен, что они будут продолжать свою работу так же, — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».