Квартальнов — о волевой победе над «Динамо»: два периода играли робко, третий — в зачёт

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над московским «Динамо» (3:2).

— Знаете, два периода мы играли, скажем так, робко. Не получалось. Но в третьем периоде ушли с 0:1, ребята немного поменялись, завелись и забили хорошие голы. Здесь случилась ошибка, но ребята отреагировали. Третий период нам в зачёт.

– После двух периодов уступали по вбрасываниям, в третьем отрезке это изменилось. Что-то подметили и удалось поправить?

– В третьем периоде мы многое поправили. Ещё раз говорю, что это была хорошая реакция на прошлое поражение. Хорошо получилось. Много моментов, много проигрывали стыковой борьбы и ключевых вбрасываний. Ну соперник хорош на вбрасываниях, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.