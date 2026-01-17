Квартальнов провёл параллель с серией плей-офф с «Трактором», комментируя игру Фукале

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру голкипера команды Зака Фукале в матче с московским «Динамо» (3:2).

– Прошлый матч в Череповце сложился настолько неудачно для Зака Фукале, что вам его пришлось менять в ходе встречи. Сегодняшним решением оставить его в старте вы показали ему, как в нём уверены, – это был такой психологический ход?

– Наверное, тут можно провести такую параллель и уйти в историю. В прошлом плей-офф играли с Челябинском, обыграли их 8:0, а в следующем матче проиграли (в прошлом плей-офф Зак Фукале играл за «Трактор». – Прим. «Чемпионата»). Здесь хороший вратарь держит свою марку, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.