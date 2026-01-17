Скидки
Квартальнов провёл параллель с серией плей-офф с «Трактором», комментируя игру Фукале

Квартальнов провёл параллель с серией плей-офф с «Трактором», комментируя игру Фукале
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру голкипера команды Зака Фукале в матче с московским «Динамо» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов – 35:52 (5x5)     1:1 Галиев (Стась, Мелош) – 49:20 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Смит) – 50:44 (5x4)     2:2 Ожиганов (Пыленков, Мамин) – 53:57 (5x5)     2:3 Мороз (Пинчук, Энас) – 54:42 (5x5)    

– Прошлый матч в Череповце сложился настолько неудачно для Зака Фукале, что вам его пришлось менять в ходе встречи. Сегодняшним решением оставить его в старте вы показали ему, как в нём уверены, – это был такой психологический ход?
– Наверное, тут можно провести такую параллель и уйти в историю. В прошлом плей-офф играли с Челябинском, обыграли их 8:0, а в следующем матче проиграли (в прошлом плей-офф Зак Фукале играл за «Трактор». – Прим. «Чемпионата»). Здесь хороший вратарь держит свою марку, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Квартальнов — о волевой победе над «Динамо»: два периода играли робко, третий — в зачёт
