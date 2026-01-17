Квартальнов провёл параллель с серией плей-офф с «Трактором», комментируя игру Фукале
Поделиться
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру голкипера команды Зака Фукале в матче с московским «Динамо» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов – 35:52 (5x5) 1:1 Галиев (Стась, Мелош) – 49:20 (5x5) 1:2 Пинчук (Лимож, Смит) – 50:44 (5x4) 2:2 Ожиганов (Пыленков, Мамин) – 53:57 (5x5) 2:3 Мороз (Пинчук, Энас) – 54:42 (5x5)
– Прошлый матч в Череповце сложился настолько неудачно для Зака Фукале, что вам его пришлось менять в ходе встречи. Сегодняшним решением оставить его в старте вы показали ему, как в нём уверены, – это был такой психологический ход?
– Наверное, тут можно провести такую параллель и уйти в историю. В прошлом плей-офф играли с Челябинском, обыграли их 8:0, а в следующем матче проиграли (в прошлом плей-офф Зак Фукале играл за «Трактор». – Прим. «Чемпионата»). Здесь хороший вратарь держит свою марку, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
20:34
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
19:48
-
19:29
-
19:16
-
19:12
-
18:44
-
18:28
-
18:16
-
17:58
-
17:54
-
17:45
-
17:36
-
17:34
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:36
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:04
-
14:45
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:19