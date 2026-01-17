Скидки
Козлов: хорошо играли до определённого времени. Не можем заслужить победу
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов – 35:52 (5x5)     1:1 Галиев (Стась, Мелош) – 49:20 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Смит) – 50:44 (5x4)     2:2 Ожиганов (Пыленков, Мамин) – 53:57 (5x5)     2:3 Мороз (Пинчук, Энас) – 54:42 (5x5)    

— Мы провели хороший матч. Вот. Хороший соперник сегодня был. И мы хорошо играли. До определённого времени. Но, к сожалению, опять не смогли набрать очки. В третьем периоде соперник добавил в движении, мы начали пятиться, пропустили, заработали удаление. После того как сравняли, опять пропустили на следующей минуте. Это идёт второй матч подряд. Поэтому пока не можем переломить и заслужить победу.

– 31 бросок после двух периодов, один бросок – за первые 10 минут третьего периода: почему команда решила удерживать счёт, за что и была наказана?
– Ну, во-первых, по броскам мы выиграли 41:33. Такой установки не было, чтобы [переходить] на удержание. Но соперник добавил. Я предупреждал в перерыве, что им нужно отыгрывать и что они побегут вперёд.

– В чём корень ошибок на собственном пятаке в защите?
– Ну ошибки… Они всегда бывают. Когда ошибаются молодые – это одно. Но когда опытные – это негативно влияет на всю команду. Пока не получается сыграть без ошибок, чтобы провести весь чистый матч. Мы играли достаточно хорошо. Но не до конца, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

