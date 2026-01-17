Главный тренер «Динамо» рассказал, как его команде нужно переламывать кризисный отрезок

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что переламывать кризисный отрезок нужно за счёт тренировок и выходить через не могу на следующий матч.

– Почему не удаётся выглядеть цельно на протяжении всех трёх периодов?

– Не хватает концентрации на весь матч. Это…

– Мастерство или психология?

– Скорее, психология. Нужно играть строже и проще в каких-то моментах.

– За счёт чего нужно переламывать ситуацию на гостевом отрезке? Что сейчас главное?

– Тренироваться и переламывать эту ситуацию. Другого ответа я тут не вижу. Выходить через не могу на следующий матч, друг за друга, и правильными решениями. Нужно заслужить победу, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.