Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» рассказал, как его команде нужно переламывать кризисный отрезок

Главный тренер «Динамо» рассказал, как его команде нужно переламывать кризисный отрезок
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что переламывать кризисный отрезок нужно за счёт тренировок и выходить через не могу на следующий матч.

– Почему не удаётся выглядеть цельно на протяжении всех трёх периодов?
– Не хватает концентрации на весь матч. Это…

– Мастерство или психология?
– Скорее, психология. Нужно играть строже и проще в каких-то моментах.

– За счёт чего нужно переламывать ситуацию на гостевом отрезке? Что сейчас главное?
– Тренироваться и переламывать эту ситуацию. Другого ответа я тут не вижу. Выходить через не могу на следующий матч, друг за друга, и правильными решениями. Нужно заслужить победу, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

