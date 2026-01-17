Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли высказался о победе «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами»

Хартли высказался о победе «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Волков (Николаев) – 15:53 (5x5)     2:0 Каюмов (Полунин, Береглазов) – 18:32 (5x5)    

— Хорошее начало от нас, здорово использовали два выхода «один в ноль»: сначала Волков использовал свою скорость, знаем, что он может забить, Каюмов забил сразу после того, как выстояли в меньшинстве. Во втором периоде нахватали удалений, сразу инициатива перешла к сопернику, они владели шайбой, второй период не получился таким, каким хотелось бы. В третьем опять забрали игру под свой контроль, как итог – хорошая командная победа.

— Как оцените игру Александра Волкова, помимо заброшенной шайбы?
— Хорошо отыграл. Ещё более важно — это то, как он тренировался всё время на льду и в зале, что не попадал в состав – ждал своего шанса. Сейчас у нас достаточно длинная скамейка, поэтому была возможность произвести замены. Александр вкалывал на тренировках и сегодня получил вознаграждение в игре.

— Уже известно, что с Никулиным?
— У него травма верхней части тела. Пока что нет точно диагноза, но понятно, что он выпал на продолжительный срок.

— Ждать ли активность от «Локомотива» перед дедлайном?
— Мне комфортно с тем составом, теми игроками, которые у нас есть. У нас хорошая команда, много опытных квалифицированных хоккеистов. Перед дедлайном каждая команда смотрит на варианты усиления. Уверен, что наш менеджмент тоже проводит такую работу, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» всухую победил «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android