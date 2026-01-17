Вячеслав Козлов прокомментировал трансферную деятельность «Динамо» в последний месяц

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил трансферную деятельность клуба в последний месяц.

– На прошлой пресс-конференции вы говорили, что команде требуется усиление позиции защитника и центрфорварда. Об этом вы говорили ещё месяц назад: за это время оказались приобретены Калиниченко и Зинченко. Чем Зинченко может помочь команде? И были ли согласованы эти трансферы с вами?

– По Зинченко: он может сыграть и в центре, и с краю. Мы его помним по СКА. Трансферный рынок сейчас такой, что очень сложно кого-то взять. Хорошо, что взяли его. Да, согласовывается. Думаю, что он большой и крепкий. Ему 23 года. Ну, достаточно хорошо катается, играет в агрессивный хоккей. После того как обменяли Джиошвили, мы чуть помельчали в нападении. Поэтому взяли его и добавили агрессии.

– Калиниченко с вами тоже согласовали?

– После того как травмировался Готовец, у нас было пять опытных [защитников] и два молодых – Паталаха и Шараканов. Мы фактически поменяли Баклашёва, которого здесь не видели, на Калиниченко.

– Я правильно понимаю, что сейчас Паталаха и Шараканов сильнее Калиниченко и переигрывают его, поэтому он в запасе? Стоило ли его вообще подписывать в таком случае?

– Мы его не подписывали. Мы его поменяли. У него двусторонний контракт. И сейчас для набора игровой практики он поехал в «Динамо» Санкт-Петербург на две игры. Чтобы он набирался опыта. Сыграет. Посмотрим, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.