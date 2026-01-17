Главный тренер «Динамо» — про Уила: не хочу обсуждать игроков. Ошибиться может каждый
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от минского «Динамо» (2:3) высказался об игре нападающего бело-голубых Джордана Уила.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов – 35:52 (5x5) 1:1 Галиев (Стась, Мелош) – 49:20 (5x5) 1:2 Пинчук (Лимож, Смит) – 50:44 (5x4) 2:2 Ожиганов (Пыленков, Мамин) – 53:57 (5x5) 2:3 Мороз (Пинчук, Энас) – 54:42 (5x5)
– Когда у команды не идёт игра, понятно, что докопаться можно практически до любого игрока, но что происходит с Джорданом Уилом? Джордан до декабрьской паузы и Джордан сейчас – это два разных игрока. Сегодня его действия привели к двум голам соперника.
– Все ошибаются. И он не исключение. Я не хочу обсуждать игроков здесь. У всех бывают такие матчи. Он каждую игру выходит и работает на все 100%. А ошибиться может каждый, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
