Тренер «Шанхайских Драконов» Келли прокомментировал поражение от «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении от «Локомотива» (0:2).

— Сегодня выдался тяжёлый матч, все сражались. Сегодня «Локомотив» провёл очень хорошую игру. Играли достаточно плотно, места на льду никто никому не давал. «Локомотив» очень здорово играл в форчеке.

— Ноль голов сегодня забили, это проблема в атаке или только в реализации?

— Я думаю, что основная причина — это команда, против которой мы играли, это очень хорошая команда, которая не даёт создавать большое количество моментов, они играют очень плотно, не дают практически работать в зоне нападения, поэтому считаю, что именно так должна играть команда, которая находится в топе.

— Насколько всё серьёзно с Патриком Рыбаром?

— Нет, пока что я не знаю, — приводит слова Келли сайт «Локомотива».