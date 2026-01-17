Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Шанхайских Драконов» Келли прокомментировал поражение от «Локомотива»

Тренер «Шанхайских Драконов» Келли прокомментировал поражение от «Локомотива»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении от «Локомотива» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Волков (Николаев) – 15:53 (5x5)     2:0 Каюмов (Полунин, Береглазов) – 18:32 (5x5)    

— Сегодня выдался тяжёлый матч, все сражались. Сегодня «Локомотив» провёл очень хорошую игру. Играли достаточно плотно, места на льду никто никому не давал. «Локомотив» очень здорово играл в форчеке.

— Ноль голов сегодня забили, это проблема в атаке или только в реализации?
— Я думаю, что основная причина — это команда, против которой мы играли, это очень хорошая команда, которая не даёт создавать большое количество моментов, они играют очень плотно, не дают практически работать в зоне нападения, поэтому считаю, что именно так должна играть команда, которая находится в топе.

— Насколько всё серьёзно с Патриком Рыбаром?
— Нет, пока что я не знаю, — приводит слова Келли сайт «Локомотива».

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» всухую победил «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android