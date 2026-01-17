Колосов пропустил три шайбы с первых трёх бросков и был заменён в матче с «Рейнджерс»
Белорусский голкипер «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов пропустил три шайбы с первых трёх бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарь был заменён на девятой минуте встречи, которая проходит в эти минуты. «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Перерыв
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22 1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05 1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26 1:3 Отман (Кайлли) – 08:25
В текущем сезоне на счету 24-летнего белоруса три матча в НХЛ, ни один из них не завершился победой. Коэффициент надёжности — 2,69, процент отражённых бросков — 88,6. За «Лихай Вэлли Фантомс» в АХЛ Колосов провёл 18 матчей, в девяти из которых одержал победу с коэффициентом надёжности 2,51 и 91% отражённых бросков.
Алексей был выбран «Филадельфией» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2021 года.
