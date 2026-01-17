Колосов пропустил три шайбы с первых трёх бросков и был заменён в матче с «Рейнджерс»

Белорусский голкипер «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов пропустил три шайбы с первых трёх бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарь был заменён на девятой минуте встречи, которая проходит в эти минуты. «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает со счётом 3:1.

В текущем сезоне на счету 24-летнего белоруса три матча в НХЛ, ни один из них не завершился победой. Коэффициент надёжности — 2,69, процент отражённых бросков — 88,6. За «Лихай Вэлли Фантомс» в АХЛ Колосов провёл 18 матчей, в девяти из которых одержал победу с коэффициентом надёжности 2,51 и 91% отражённых бросков.

Алексей был выбран «Филадельфией» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2021 года.