«Надо просто двигаться дальше». Саттер — после поражения «Шанхая» от «Локомотива»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер поделился эмоциями после матча с «Локомотивом» (0:2).

– Результат, конечно, не тот, которого мы хотели. Но мы можем вынести для себя много хорошего из сегодняшней встречи. К сожалению, нам не удалось заработать очки, но, мы сейчас в небольшом спаде, и, я думаю, нам надо просто двигаться дальше, забрать с собой положительные моменты и готовиться к следующему матчу.

– Наше большинство сейчас испытывает проблемы с реализацией. Что мы можем улучшить в этом компоненте?

– Мы пробуем кое-что новое на площадке, и нельзя сказать, что у нас нет моментов. Думаю, нам просто не везёт. Надеюсь, удача повернётся к нам лицом в ближайшее время. Что касается игры в большинстве — здесь нужно сфокусироваться в первую очередь на бросках. Это самое главное: если не бросаешь, как ты можешь забросить? Так что, думаю, мы на верном пути, и, надеюсь, реализуем большинство в следующей игре.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» действовал вторым номером во втором и третьем периоде? Они позволяли атаковать и пытались застать врасплох контратаками…

– Не думаю, что это они позволили нам больше играть в атаке. Скорее, это мы стали играть лучше. «Локомотив» — хорошая команда, надо отдать им должное. Они не позволяют многого в своей и нейтральных зонах. Думаю, наша команда стала действовать гораздо лучше по ходу матча. Но, как я уже сказал, к сожалению, нам просто не везло. Надо сделать выводы и двигаться дальше, — приводит слова Саттера пресс-служба «Шанхайских Драконов».