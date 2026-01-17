Жамнов — о поражении от «Торпедо»: не было эмоций, злости и нацеленности на ворота

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:1) и заявил, что его команде не хватило эмоций в этом матче.

«Отсутствие результативности связываю с нашим настроем. У нас не было тех эмоций, что были в предыдущих играх, не хватало злости, нацеленности на ворота. Было много игры по периметру, не контролировали шайбу, искали то, что не нужно делать. Поэтому и ноль забитых голов. Хлеб нападающих — искать моменты, сегодня этого не было. Эмоции оставили в дерби с «Динамо»? Это не оправдание. Это было два дня назад, теперь мы вернулись домой, играли при полных трибунах. Надо доставать из себя эмоции, показывать совсем другой хоккей дома. Хотел бы извиниться перед болельщиками, надеюсь, что в дальнейшем всё будет лучше», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.