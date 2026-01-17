Скидки
Хоккей

Жамнов — о поражении от «Торпедо»: не было эмоций, злости и нацеленности на ворота

Жамнов — о поражении от «Торпедо»: не было эмоций, злости и нацеленности на ворота
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:1) и заявил, что его команде не хватило эмоций в этом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Пугачёв – 28:53 (5x5)    

«Отсутствие результативности связываю с нашим настроем. У нас не было тех эмоций, что были в предыдущих играх, не хватало злости, нацеленности на ворота. Было много игры по периметру, не контролировали шайбу, искали то, что не нужно делать. Поэтому и ноль забитых голов. Хлеб нападающих — искать моменты, сегодня этого не было. Эмоции оставили в дерби с «Динамо»? Это не оправдание. Это было два дня назад, теперь мы вернулись домой, играли при полных трибунах. Надо доставать из себя эмоции, показывать совсем другой хоккей дома. Хотел бы извиниться перед болельщиками, надеюсь, что в дальнейшем всё будет лучше», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

