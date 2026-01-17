Митч Лав стал главным тренером «Шанхайских Драконов»

«Шанхайские Драконы» официально объявили о назначении канадского специалиста Митча Лава главным тренером команды. Контракт с 41-летним тренером заключён до конца сезона-2026/2027.

«Мы продолжаем борьбу за плей-офф, впереди ещё треть чемпионата, поэтому мы прорабатывали разные сценарии по главному тренеру после того, как Жерар Галлан был вынужден покинуть клуб.

После анализа ситуации и проведённого мониторинга рынка мы изучили несколько кандидатур, и наш выбор пал на канадского специалиста Митча Лава. Он молод, но уже имеет успешный опыт работы как главным тренером, так и ассистентом: не так давно входил в штаб клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», до этого дважды признавался лучшим тренером сезона в АХЛ.

Мы получили положительную обратную связь от игроков, которые с ним работали, несколько раз пообщались лично и приняли решение о сотрудничестве.

Нас привлекли сильные стороны этого тренера, к которым, прежде всего, можно отнести коммуникацию, развитие игроков, внимание к деталям и командную дисциплину. Уверен, наше сотрудничество будет успешным!» — приводит слова генерального директора «Шанхайских Драконов» Сергея Белых пресс-служба клуба.