Жамнов: Морозов должен понять, что кредит доверия может закончиться. Пора очнуться

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нападающему команды Ивану Морозову нужно разобраться в себе, чтобы начать показывать результативную игру.

«Я с ним частенько разговариваю. Ему нужно в себе разобраться, понять, в чём проблема. Он должен понять, что кредит доверия может закончиться. Пора очнуться и помогать команде», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 24 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами. Напомним, хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения Ивана с четырёх лет до одного месяца.