Главная Хоккей Новости

Ким Вайсс стала второй женщиной-ассистентом главного тренера в АХЛ и НХЛ

Ким Вайсс была повышена до ассистента главного тренера «Колорадо Иглз», сообщает пресс-служба клуба. Она стала второй женщиной на этом посту в АХЛ и НХЛ после Джессики Кэмпбелл, которая является помощником главного тренера «Сиэтл Кракен».

Вайсс пришла в «Иглз» в августе 2024 года в качестве видеотренера. Ким также была приглашённым тренером «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2023/2024 и работала на разных должностях в лагере развития команды. Ранее она была помощником тренера в мужской команде Тринити-колледжа в NCAA, а также входила в штаб «Мэриленд Блэк Бэрз» из NAHL.

В качестве хоккеистки Вайсс не играла на высоком уровне. С 2007 по 2011 год она защищала цвета Тринити-колледжа, набрав за четыре сезона 108 (62+46) очков, показав лучший результат в истории команды.

