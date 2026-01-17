Скидки
Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победу над «Спартаком»

Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Пугачёв – 28:53 (5x5)    

«Не совсем классический сценарий для игр со «Спартаком» получился. Обычно радуем болельщиков большим количеством заброшенных шайб, сегодня всё было скромно и с большим напряжением. Но нужно уметь выигрывать и такие матчи.

Игра Глеба Пугачёва? Постараемся максимально правильно использовать его сильные качества, если что-то пойдёт не так, будем реагировать и делать так, чтобы голова у него была на месте. Конкуренция в составе серьёзная, есть и другие талантливые ребята. От внимания СМИ ограждать Глеба не будем. Понимаем, что если такие игроки появляются, то это вызывает интерес. Всё самое главное будет идти от него самого.

Делаем ли акцент на важности места в таблице? Главное — финишировать в регулярке с хорошей игрой. Делаем акцент не на месте, а на игре», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

Новости. Хоккей
