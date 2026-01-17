«Миннесота» обыграла «Баффало» в овертайме, Капризов и Тарасенко набрали по два очка
Сегодня, 17 января, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в овертайме одержали гости со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Тарасенко, Джонс) – 09:19 1:1 Маклауд (Куинн, Цукер) – 10:05 1:2 Хартман (Хьюз, Капризов) – 19:52 1:3 Тарасенко (Сперджен, Юров) – 21:08 2:3 Кребс (Самуэльссон) – 30:07 3:3 Куинн (Далин, Цукер) – 31:34 4:3 Так (Томпсон, Маклауд) – 36:07 (pp) 4:4 Хьюз (Капризов, Цуккарелло) – 37:02 4:5 Цуккарелло (Капризов, Густавссон) – 61:47 (pp)
В основное время в составе «Баффало» отличились Райан Маклауд, Пейтон Кребс, Джек Куинн и Алекс Так, а за «Миннесоту» заброшенными шайбами отметились Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Владимир Тарасенко и Куинн Хьюз. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «Уайлд» Матс Цуккарелло.
Тарасенко также отметился результативной передачей, как и российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров. Форвард Кирилл Капризов сделал два ассиста, а нападающий Яков Тренин очков не набрал.
