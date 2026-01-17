Дубль и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию»
Поделиться
Сегодня, 17 января, в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр», одержали гости со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22 1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05 1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26 1:3 Отман (Кайлли) – 08:25 1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp) 1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25 1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31 2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh) 3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01
В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны, Трэвис Санхайм и Тревор Зеграс. За «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (дважды), Мика Зибанеджад (трижды) и Бреннан Отман.
Российские нападающие «Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин очков не набрали. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин также отметился результативной передачей, а защитник Владислав Гавриков смог отличиться в этом матче.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:22
-
22:58
-
22:46
-
22:24
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:40
-
21:22
-
21:08
-
20:52
-
20:48
-
20:34
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
19:48
-
19:29
-
19:16
-
19:12
-
18:44
-
18:28
-
18:16
-
17:58
-
17:54
-
17:45
-
17:36
-
17:34
-
17:31