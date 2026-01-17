Скидки
Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 17 января 2026 года, счет 3:6, НХЛ 2025/2026

Дубль и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию»
Комментарии

Сегодня, 17 января, в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр», одержали гости со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны, Трэвис Санхайм и Тревор Зеграс. За «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (дважды), Мика Зибанеджад (трижды) и Бреннан Отман.

Российские нападающие «Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин очков не набрали. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин также отметился результативной передачей, а защитник Владислав Гавриков смог отличиться в этом матче.

