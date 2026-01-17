Дубль и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

Сегодня, 17 января, в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр», одержали гости со счётом 6:3.

В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны, Трэвис Санхайм и Тревор Зеграс. За «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (дважды), Мика Зибанеджад (трижды) и Бреннан Отман.

Российские нападающие «Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин очков не набрали. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин также отметился результативной передачей, а защитник Владислав Гавриков смог отличиться в этом матче.