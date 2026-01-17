Результаты матчей КХЛ на 17 января 2026 года

Сегодня, 17 января, состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 января 2026 года:

«Амур» – «Ак Барс» — 0:3;

«Адмирал» – «Металлург» Мг — 4:8;

«Сибирь» – «Нефтехимик» — 1:3;

«Автомобилист» – «Салават Юлаев» — 6:2;

«Барыс» – ЦСКА — 3:1;

«Спартак» – «Торпедо» — 0:1;

«Локомотив» – «Шанхайские Драконы» — 2:0;

«Динамо» М – «Динамо» Мн — 2:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 63 очками после 47 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 74 очка после 45 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.