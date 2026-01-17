Результаты матчей ВХЛ на 17 января 2026 года

Сегодня, 17 января, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 17 января 2026 года:

«Торпедо-Горький» – «Югра» — 1:2;

«Торос» – «Динамо-Алтай» — 3:2;

«Ижсталь» – «Металлург» Нк — 2:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 73 очка в 43 матчах. Второе место занимает «Югра» с 72 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.