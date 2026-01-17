Результаты матчей МХЛ на 17 января 2026 года

Сегодня, 17 января, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 января 2026 года:

«Омские Ястребы» – «Мамонты Югры» — 5:2;

«Тюменский Легион» – «Снежные Барсы» — 5:4;

ХК «Капитан» – «Красная Армия» — 2:6;

«Локо» – «Тайфун» — 0:2;

«Реактор» – «Белые Медведи» — 0:3;

«Алмаз» – «Амурские Тигры» — 3:2;

«Спутник» – «Авто» — 4:7;

МХК «Атлант» – МХК «Спартак MAX» — 0:1 Б;

«АКМ-Юниор» – МХК «Спартак» — 0:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 69 очками после 39 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 62 очка после 40 матчей.