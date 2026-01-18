Панарин стал 25-м россиянином, достигшим отметки в 800 матчей в истории НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (6:3), который недавно завершился. Для россиянина эта встреча стала 800-й за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Панарин стал 25-м россиянином, достигшим данной отметки в НХЛ. В активе россиянина 160 игр за «Коламбус Блю Джекетс», 162 встречи в составе «Чикаго Блэкхоукс» и 478 — в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге 34-летний Панарин набрал 921 (318+603) очко. В текущем сезоне в его активе 18 голов и 36 результативных передач в 48 встречах.

