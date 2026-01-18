Скидки
Панарин стал 25-м россиянином, достигшим отметки в 800 матчей в истории НХЛ

Панарин стал 25-м россиянином, достигшим отметки в 800 матчей в истории НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (6:3), который недавно завершился. Для россиянина эта встреча стала 800-й за карьеру в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

Таким образом, Панарин стал 25-м россиянином, достигшим данной отметки в НХЛ. В активе россиянина 160 игр за «Коламбус Блю Джекетс», 162 встречи в составе «Чикаго Блэкхоукс» и 478 — в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге 34-летний Панарин набрал 921 (318+603) очко. В текущем сезоне в его активе 18 голов и 36 результативных передач в 48 встречах.

