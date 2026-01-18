Мальцева закинули за борт, Пугачёв прыгал на стекло после гола. Фото победы «Торпедо»

17 января на стадионе «Мегаспорт» в Москве прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил на 29-й минуте Глеб Пугачёв.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его команде не хватило эмоций в матче с «Торпедо».

«Отсутствие результативности связываю с нашим настроем. Не было тех эмоций, что были в предыдущих играх, не хватало злости, нацеленности на ворота. Поэтому и ноль забитых голов. Хлеб нападающих — искать моменты, сегодня этого не было. Надо доставать из себя эмоции, показывать совсем другой хоккей дома», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.