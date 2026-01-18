Скидки
Мальцева закинули за борт, Пугачёв прыгал на стекло после гола. Фото победы «Торпедо»

Мальцева закинули за борт, Пугачёв прыгал на стекло после гола. Фото победы «Торпедо»
17 января на стадионе «Мегаспорт» в Москве прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил на 29-й минуте Глеб Пугачёв.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его команде не хватило эмоций в матче с «Торпедо».

«Отсутствие результативности связываю с нашим настроем. Не было тех эмоций, что были в предыдущих играх, не хватало злости, нацеленности на ворота. Поэтому и ноль забитых голов. Хлеб нападающих — искать моменты, сегодня этого не было. Надо доставать из себя эмоции, показывать совсем другой хоккей дома», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

