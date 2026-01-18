Скидки
Калгари Флэймз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 18 января 2025, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Голы Кузнецова и Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шарангович (Андерссон, Баль) – 11:51     2:0 Клапка (Баль, Фрост) – 23:04     3:0 Кирклэнд (Ломберг, Клапка) – 29:50     4:0 Кузнецов (Кадри, Зари) – 31:49     4:1 Пажо (Шефер, Хольмстрём) – 32:21     4:2 Ли (Ритчи, Шефер) – 57:04    

В составе хозяев шайбы забросили Адам Клапка (1+1), Джастин Кирклэнд, белорусский форвард Егор Шарангович и российский защитник Ян Кузнецов. Форвард Матвей Гридин очков в матче не набрал. В составе гостей голы записали на свой счёт Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли. Российский форвард Максим Шабанов завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин участия в матче не принимал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Калгари» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз». «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 20 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
