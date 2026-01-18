Голы Кузнецова и Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Адам Клапка (1+1), Джастин Кирклэнд, белорусский форвард Егор Шарангович и российский защитник Ян Кузнецов. Форвард Матвей Гридин очков в матче не набрал. В составе гостей голы записали на свой счёт Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли. Российский форвард Максим Шабанов завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин участия в матче не принимал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Калгари» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз». «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 20 января.