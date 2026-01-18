Скидки
Только пять хоккеистов опережают Панарина в рейтинге российских ассистентов в истории НХЛ

Только пять хоккеистов опережают Панарина в рейтинге российских ассистентов в истории НХЛ
Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт 604‑ю результативную передачу в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги за карьеру. Это произошло в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Панарин оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 34-летний хоккеист поднялся на 104‑е место в истории лиги по числу ассистов в регулярных чемпионатах. Среди россиян он теперь шестой. Впереди Евгений Малкин (856), Александр Овечкин (747), Сергей Фёдоров (696), Никита Кучеров (682) и Сергей Зубов (619).

Рекорд лиги по передачам принадлежит Уэйну Гретцки — 1963 ассиста.

Панарин стал 25-м россиянином, достигшим отметки в 800 матчей в истории НХЛ

Лучшие российские хоккеисты:

