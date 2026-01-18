Только пять хоккеистов опережают Панарина в рейтинге российских ассистентов в истории НХЛ

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт 604‑ю результативную передачу в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги за карьеру. Это произошло в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Панарин оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 34-летний хоккеист поднялся на 104‑е место в истории лиги по числу ассистов в регулярных чемпионатах. Среди россиян он теперь шестой. Впереди Евгений Малкин (856), Александр Овечкин (747), Сергей Фёдоров (696), Никита Кучеров (682) и Сергей Зубов (619).

Рекорд лиги по передачам принадлежит Уэйну Гретцки — 1963 ассиста.

