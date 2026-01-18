Только пять хоккеистов опережают Панарина в рейтинге российских ассистентов в истории НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт 604‑ю результативную передачу в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги за карьеру. Это произошло в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Панарин оформил дубль и отдал одну результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22 1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05 1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26 1:3 Отман (Кайлли) – 08:25 1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp) 1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25 1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31 2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh) 3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 34-летний хоккеист поднялся на 104‑е место в истории лиги по числу ассистов в регулярных чемпионатах. Среди россиян он теперь шестой. Впереди Евгений Малкин (856), Александр Овечкин (747), Сергей Фёдоров (696), Никита Кучеров (682) и Сергей Зубов (619).
Рекорд лиги по передачам принадлежит Уэйну Гретцки — 1963 ассиста.
Комментарии
- 18 января 2026
-
02:31
-
02:10
-
01:58
-
01:32
- 17 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:22
-
22:58
-
22:46
-
22:24
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:40
-
21:22
-
21:08
-
20:52
-
20:48
-
20:34
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
19:48
-
19:29
-
19:16
-
19:12
-
18:44
-
18:28
-
18:16
-
17:58
-
17:54