«Трудно сказать, что я чувствую». Панарин – о решении «Рейнджерс» по его контракту

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на новость о том, что клуб не будет продлевать с ним контракт.

«Трудно сказать, что я чувствую. Я всё ещё в замешательстве, но генеральный менеджер решил пойти в другом направлении. Меня это устраивает. Сейчас я игрок «Рейнджерс», поэтому буду играть в каждой игре на 100%», — приводит слова Панарина Винс Меркольяно на личной странице в социальной сети X.

Напомним, у 34-летнего нападающего есть пункт о запрете обмена, а это значит, что «Рейнджерс» не могут обменять его никуда, если он сам не даст на это согласие. Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.