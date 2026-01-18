Мика Зибанеджад установил рекорд «Рейнджерс» по голам в большинстве

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад забросил свою 117-ю шайбу в большинстве в составе «Рейнджерс», единолично возглавив список лучших снайперов клуба в большинстве и опередив Криса Крайдера и Камиля Анри (по 116).

Швед оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Зибанеджад принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 21 гол и 25 результативных передач. Всего за карьеру в лиге швед забил 335 голов и сделал 451 результативную передачу в 978 играх при коэффициенте полезности «+7».