Мика Зибанеджад установил рекорд «Рейнджерс» по голам в большинстве
Поделиться
Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад забросил свою 117-ю шайбу в большинстве в составе «Рейнджерс», единолично возглавив список лучших снайперов клуба в большинстве и опередив Криса Крайдера и Камиля Анри (по 116).
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22 1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05 1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26 1:3 Отман (Кайлли) – 08:25 1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp) 1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25 1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31 2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh) 3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01
Швед оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Зибанеджад принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 21 гол и 25 результативных передач. Всего за карьеру в лиге швед забил 335 голов и сделал 451 результативную передачу в 978 играх при коэффициенте полезности «+7».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
03:55
-
03:45
-
03:36
-
03:18
-
02:31
-
02:10
-
01:58
-
01:32
- 17 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:22
-
22:58
-
22:46
-
22:24
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:40
-
21:22
-
21:08
-
20:52
-
20:48
-
20:34
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
19:48
-
19:29
-
19:16
-
19:12
-
18:44