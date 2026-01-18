Скидки
Мика Зибанеджад установил рекорд «Рейнджерс» по голам в большинстве

Комментарии

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад забросил свою 117-ю шайбу в большинстве в составе «Рейнджерс», единолично возглавив список лучших снайперов клуба в большинстве и опередив Криса Крайдера и Камиля Анри (по 116).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

Швед оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Зибанеджад принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 21 гол и 25 результативных передач. Всего за карьеру в лиге швед забил 335 голов и сделал 451 результативную передачу в 978 играх при коэффициенте полезности «+7».

Комментарии
