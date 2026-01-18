«Юта» в матче с девятью голами обыграла «Сиэтл», Сергачёв и Бут — без очков

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Юты» отличились Кевин Стенлунд, Нейт Шмидт (дважды), Ник Шмальц, Лоусон Круз и Барретт Хэйтон. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Форвард Даниил Бут также не набрал очков в этой встрече.

За «Сиэтл» забивали Джордан Эберле, Мэтти Бенирс и Чандлер Стивенсон.

В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Сиэтл» сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут 22 и 20 января соответственно.