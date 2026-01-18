«Юта» в матче с девятью голами обыграла «Сиэтл», Сергачёв и Бут — без очков
Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Какко, Бенирс) – 01:09 1:1 Стенлунд – 02:47 (sh) 2:1 Шмидт (Гюнтер, Карконе) – 20:28 3:1 Шмальц (Круз, Шмидт) – 24:31 3:2 Бенирс (Данн, Каттон) – 35:11 3:3 Стивенсон (Годро, Толванен) – 37:43 4:3 Шмидт (Келлер) – 54:30 5:3 Круз (Келлер, Шмидт) – 55:12 6:3 Хэйтон (Марино, Веймелка) – 59:10
В составе «Юты» отличились Кевин Стенлунд, Нейт Шмидт (дважды), Ник Шмальц, Лоусон Круз и Барретт Хэйтон. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Форвард Даниил Бут также не набрал очков в этой встрече.
За «Сиэтл» забивали Джордан Эберле, Мэтти Бенирс и Чандлер Стивенсон.
В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Сиэтл» сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут 22 и 20 января соответственно.
