«Впервые в жизни пытаюсь быть умным». Панарин — на вопрос о своём контракте с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о своём контракте с клубом.

«Я уже сказал всё, что хотел сказать по этой ситуации. Давайте говорить о хоккее. Я впервые в жизни пытаюсь быть умным», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» не предложат Артемию Панарину продление контракта.

Напомним, у 34-летнего нападающего есть пункт о запрете обмена, а это значит, что «Рейнджерс» не могут обменять его никуда, если он сам не даст на это согласие. Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.