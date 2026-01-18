Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал окончание пятиматчевой серии поражений клуба

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3), благодаря чему «копы» прервали пятиматчевую серию поражений.

«Последние несколько дней были очень эмоциональными для всего коллектива, и то, как они отреагировали сегодня вечером, свидетельствует о том, что эти ребята — замечательные люди, которые очень заботятся друг о друге и о «Рейнджерс», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, дублем и результативной передачей в этой встрече отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Команда из Нью-Йорка набрала 48 очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона.