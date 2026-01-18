Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал окончание пятиматчевой серии поражений клуба
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3), благодаря чему «копы» прервали пятиматчевую серию поражений.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22 1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05 1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26 1:3 Отман (Кайлли) – 08:25 1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp) 1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25 1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31 2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh) 3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01
«Последние несколько дней были очень эмоциональными для всего коллектива, и то, как они отреагировали сегодня вечером, свидетельствует о том, что эти ребята — замечательные люди, которые очень заботятся друг о друге и о «Рейнджерс», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, дублем и результативной передачей в этой встрече отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Команда из Нью-Йорка набрала 48 очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона.
