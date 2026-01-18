Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал окончание пятиматчевой серии поражений клуба

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал окончание пятиматчевой серии поражений клуба
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3), благодаря чему «копы» прервали пятиматчевую серию поражений.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

«Последние несколько дней были очень эмоциональными для всего коллектива, и то, как они отреагировали сегодня вечером, свидетельствует о том, что эти ребята — замечательные люди, которые очень заботятся друг о друге и о «Рейнджерс», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, дублем и результативной передачей в этой встрече отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Команда из Нью-Йорка набрала 48 очков, однако продолжает замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона.

Материалы по теме
Вот и всё. Эпоха Панарина в «Рейнджерс» подошла к концу
Вот и всё. Эпоха Панарина в «Рейнджерс» подошла к концу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android