Питтсбург Пингвинз – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 18 января 2025, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Марченко и передача Замулы помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург», у Малкина ассист
Комментарии

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Астон-Риз (Веренски, Гонс) – 02:42     1:1 Клифтон (Новак) – 09:59     2:1 Ракелль (Кросби) – 17:52     2:2 Марченко – 27:32     2:3 Хайнен (Гудбрансон, Замула) – 37:38     3:3 Кросби (Летанг, Малкин) – 58:59     3:4 Койл – 65:00    

В составе победителей шайбами отметились Зак Астон-Риз, Кирилл Марченко и Дэнтон Хайнен. Результативную передачу записал на свой счёт российский защитник Егор Замула.

У хозяев голы забили Коннор Клифтон, Рикард Ракелль и Сидни Кросби. Результативным пасом отметился звёздный российский нападающий Евгений Малкин.

В буллитной серии удача благоволила гостям, реализовавшим две попытки. Единственным отличившимся у «Питтсбурга» стал россиянин Егор Чинахов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Коламбус» одержал четвёртую победу подряд, набрал 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург» с 55 очками там же идёт на третьей строчке.

