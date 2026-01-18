Гол Марченко и передача Замулы помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург», у Малкина ассист

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б).
В составе победителей шайбами отметились Зак Астон-Риз, Кирилл Марченко и Дэнтон Хайнен. Результативную передачу записал на свой счёт российский защитник Егор Замула.
У хозяев голы забили Коннор Клифтон, Рикард Ракелль и Сидни Кросби. Результативным пасом отметился звёздный российский нападающий Евгений Малкин.
В буллитной серии удача благоволила гостям, реализовавшим две попытки. Единственным отличившимся у «Питтсбурга» стал россиянин Егор Чинахов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Коламбус» одержал четвёртую победу подряд, набрал 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург» с 55 очками там же идёт на третьей строчке.
