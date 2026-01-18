25 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть в гостях «Вашингтон», Овечкин без очков

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счётом 2:5.

В составе победителей шайбами отметились Эй Джей Грир, Сэм Беннетт, Увис Балинскис, Антон Лунделль и Картер Вераге. У хозяев дублем отметился Джейкоб Чикран.

Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов отразил в этой встрече 25 бросков по своим воротам.

Звёздный нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков в этом матче не набрал.