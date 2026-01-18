25 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть в гостях «Вашингтон», Овечкин без очков
В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счётом 2:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Грир (Беннетт, Экблад) – 13:23 1:1 Чикран (Протас, Карлсон) – 22:04 2:1 Чикран (Карлсон, Дауд) – 30:04 2:2 Беннетт (Вераге, Миккола) – 31:40 2:3 Балинскис (Лунделль, Райнхарт) – 35:16 (pp) 2:4 Лунделль (Райнхарт) – 58:40 2:5 Вераге (Беннетт, Грир) – 59:26
В составе победителей шайбами отметились Эй Джей Грир, Сэм Беннетт, Увис Балинскис, Антон Лунделль и Картер Вераге. У хозяев дублем отметился Джейкоб Чикран.
Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов отразил в этой встрече 25 бросков по своим воротам.
Звёздный нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков в этом матче не набрал.
