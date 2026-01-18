Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» выездную победу над «Нью-Джерси» в НХЛ

В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик, помимо него заброшенной шайбой отличился Джексон Блейк. У Себастьяна Ахо три ассиста.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Тимо Майер.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет в гостях с «Калгари Флэймз» 20 января. «Калгари Флэймз» встретится дома с «Баффало Сэйбрз» 19 января.