Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» выездную победу над «Нью-Джерси» в НХЛ
В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо) – 33:12 0:2 Свечников (Ахо, Уокер) – 34:09 1:2 Майер (Гласс, Хэмилтон) – 44:27 (pp) 1:3 Блейк (Элерс, Миллер) – 48:33 1:4 Свечников (Ахо, Джарвис) – 55:52
Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик, помимо него заброшенной шайбой отличился Джексон Блейк. У Себастьяна Ахо три ассиста.
В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Тимо Майер.
В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет в гостях с «Калгари Флэймз» 20 января. «Калгари Флэймз» встретится дома с «Баффало Сэйбрз» 19 января.
