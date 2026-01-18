«Виннипег» проиграл в овертайме «Торонто» в НХЛ, у Наместникова две передачи

В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Владислав Наместников оформил ассистентский дубль.

В составе гостей голы записали на свой счёт Остон Мэттьюс, Оливер Экман-Ларссон, Бобби Макманн и Макс Доми.

В следующем матче «Виннипег Джетс» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 20 января. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится дома с «Миннесотой Уайлд» 20 января.