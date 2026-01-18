«Виннипег» проиграл в овертайме «Торонто» в НХЛ, у Наместникова две передачи
В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Иафалло (Стэнли, Наместников) – 22:23 2:0 Коннор (Виларди) – 28:59 2:1 Мэттьюс (Доми, Райлли) – 29:22 3:1 Нидеррайтер (Наместников, Шенн) – 42:28 3:2 Экман-Ларссон (Робертсон, Коуэн) – 45:58 3:3 Макманн (Экман-Ларссон, Райлли) – 55:33 3:4 Доми (Мэттьюс, Экман-Ларссон) – 63:08
В составе хозяев шайбы забросили Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Владислав Наместников оформил ассистентский дубль.
В составе гостей голы записали на свой счёт Остон Мэттьюс, Оливер Экман-Ларссон, Бобби Макманн и Макс Доми.
В следующем матче «Виннипег Джетс» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 20 января. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится дома с «Миннесотой Уайлд» 20 января.
