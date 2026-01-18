«Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву» в НХЛ, у Зуба и Демидова по ассисту

В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

В составе хозяев шайбы забросили Брэди Ткачук, Тим Штюцле, Дилан Козенс, Дэвид Перрон и Джейк Сандерсон.

В составе гостей голы записали на свой счёт Юрай Слафковски (2), Коул Кофилд (2), Джош Андерсон и Александр Каррье.

Российские хоккеисты Артём Зуб («Сенаторз») и Иван Демидов («Канадиенс») оформили по ассисту.

В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз» 19 января. «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Миннесотой Уайлд» 21 января.