«Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву» в НХЛ, у Зуба и Демидова по ассисту
В ночь с 17 на 18 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 6
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 03:06 (pp) 0:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 17:50 (pp) 1:2 Ткачук (Жиру, Сандерсон) – 20:42 (pp) 2:2 Штюцле (Казинс, Эллер) – 23:07 2:3 Андерсон (Мэтисон, Добсон) – 24:26 3:3 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 35:31 (pp) 4:3 Перрон (Зуб, Сандерсон) – 38:24 5:3 Сандерсон (Грейг) – 47:55 5:4 Слафковски (Хатсон, Дано) – 55:36 5:5 Каррье (Демидов, Андерсон) – 56:41 5:6 Кофилд (Хатсон) – 60:33
В составе хозяев шайбы забросили Брэди Ткачук, Тим Штюцле, Дилан Козенс, Дэвид Перрон и Джейк Сандерсон.
В составе гостей голы записали на свой счёт Юрай Слафковски (2), Коул Кофилд (2), Джош Андерсон и Александр Каррье.
Российские хоккеисты Артём Зуб («Сенаторз») и Иван Демидов («Канадиенс») оформили по ассисту.
В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз» 19 января. «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Миннесотой Уайлд» 21 января.
