Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер: горжусь тем, как мы играли сегодня

Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер: горжусь тем, как мы играли сегодня
Комментарии

Нападающий и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3), благодаря чему «копы» прервали пятиматчевую серию поражений.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

«Эмоции нахлынули задолго до последних двух дней. К сожалению, это часть игры. Это, безусловно, разочаровывает. Не думаю, что четыре или пять месяцев назад мы рассчитывали оказаться в такой ситуации, но у нас есть работа, которую мы должны делать, и мы должны начать двигаться вперёд к следующему этапу. Я был очень горд тем, как мы играли сегодня. Конечно, сейчас много отвлекающих факторов, но мы смогли отбросить их в сторону, насладиться игрой, выйти на лёд с правильным настроем и одержать победу», — приводит слова Миллера журналист The Athletic Винс Меркольяно в социальных сетях.

«Рейнджерс» набрали 48 очков, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона.

Материалы по теме
Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал окончание пятиматчевой серии поражений клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android