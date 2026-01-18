Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер: горжусь тем, как мы играли сегодня

Нападающий и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3), благодаря чему «копы» прервали пятиматчевую серию поражений.

«Эмоции нахлынули задолго до последних двух дней. К сожалению, это часть игры. Это, безусловно, разочаровывает. Не думаю, что четыре или пять месяцев назад мы рассчитывали оказаться в такой ситуации, но у нас есть работа, которую мы должны делать, и мы должны начать двигаться вперёд к следующему этапу. Я был очень горд тем, как мы играли сегодня. Конечно, сейчас много отвлекающих факторов, но мы смогли отбросить их в сторону, насладиться игрой, выйти на лёд с правильным настроем и одержать победу», — приводит слова Миллера журналист The Athletic Винс Меркольяно в социальных сетях.

«Рейнджерс» набрали 48 очков, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона.