Андрей Свечников установил рекорд XXI века в «Каролине»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) и вписал своё имя в историю клуба.

Свечников сегодня забросил две шайбы с интервалом в 57 секунд — во второй раз в текущем сезоне он отличился дважды менее чем за минуту (0:54 — 14 ноября 2025 года). Это первый подобный случай в истории «Каролины», а также четвёртый раз в истории франшизы, когда игрок делал это более одного раза за сезон. Ранее это удавалось Пэту Вербику (дважды в сезоне-1990/1991), Рону Фрэнсису (дважды в сезоне-1985/1986) и Блейну Стоутону (дважды в сезоне-1983/1984).

В текущем сезоне у россиянина 16 голов и 24 ассиста в 49 матчах.

