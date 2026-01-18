Андрей Свечников установил рекорд XXI века в «Каролине»
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) и вписал своё имя в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо) – 33:12 0:2 Свечников (Ахо, Уокер) – 34:09 1:2 Майер (Гласс, Хэмилтон) – 44:27 (pp) 1:3 Блейк (Элерс, Миллер) – 48:33 1:4 Свечников (Ахо, Джарвис) – 55:52
Свечников сегодня забросил две шайбы с интервалом в 57 секунд — во второй раз в текущем сезоне он отличился дважды менее чем за минуту (0:54 — 14 ноября 2025 года). Это первый подобный случай в истории «Каролины», а также четвёртый раз в истории франшизы, когда игрок делал это более одного раза за сезон. Ранее это удавалось Пэту Вербику (дважды в сезоне-1990/1991), Рону Фрэнсису (дважды в сезоне-1985/1986) и Блейну Стоутону (дважды в сезоне-1983/1984).
В текущем сезоне у россиянина 16 голов и 24 ассиста в 49 матчах.
«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова
