Хоккей Новости

Артемий Панарин вышел на 3-е место в истории «Рейнджерс» по матчам с минимум тремя очками

Звёздный российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Эта игра стала 67-й для россиянина в составе «копов», в которой он набрал минимум три очка, что помогло ему выйти на третье место по этому показателю в истории франшизы, сравнявшись с Жаном Рателем.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Конечны (Зеграс, Санхайм) – 06:22     1:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 07:05     1:2 Зибанеджад (Миллер, Шнайдер) – 07:26     1:3 Отман (Кайлли) – 08:25     1:4 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 25:38 (pp)     1:5 Зибанеджад (Миллер, Морроу) – 28:25     1:6 Панарин (Лафреньер) – 34:31     2:6 Санхайм (Конечны) – 36:48 (sh)     3:6 Зеграс (Барки, Типпетт) – 48:01    

Лидером всех времён является Род Гилберт, который провёл 89 матчей с тремя очками в свитере нью-йоркской команды. Вторую строчку занимает Энди Батгейт (72).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 34-летнего Панарина 54 (18+36) очка в 48 матчах.

Ранее стало известно о том, что «Рейнджерс» не будут предлагать россиянину новый контракт.

