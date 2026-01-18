Артемий Панарин вышел на 3-е место в истории «Рейнджерс» по матчам с минимум тремя очками

Звёздный российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3). Эта игра стала 67-й для россиянина в составе «копов», в которой он набрал минимум три очка, что помогло ему выйти на третье место по этому показателю в истории франшизы, сравнявшись с Жаном Рателем.

Лидером всех времён является Род Гилберт, который провёл 89 матчей с тремя очками в свитере нью-йоркской команды. Вторую строчку занимает Энди Батгейт (72).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 34-летнего Панарина 54 (18+36) очка в 48 матчах.

Ранее стало известно о том, что «Рейнджерс» не будут предлагать россиянину новый контракт.