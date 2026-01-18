Мэттьюс — об освистывании фанатами «Виннипега»: когда ты в выгодном положении, это весело

Звёздный нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ), в котором он отметился голом и передачей, высказался о том, что фанаты «реактивщиков» освистывали его весь матч при каждом касании шайбы.

«Мне всё равно. Я имею в виду, что они не освистывают без причины, поэтому я принимаю это так, как оно есть, и просто получаю от этого удовольствие, потому что такое часто веселит, особенно когда ты находишься в выгодном положении, как сегодня вечером», — приводит слова Мэттьюса журналист Дэвид Альтер в социальных сетях.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 28-летнего американца 40 (24+16) очков в 42 матчах.