Мэттьюс — об освистывании фанатами «Виннипега»: когда ты в выгодном положении, это весело
Звёздный нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ), в котором он отметился голом и передачей, высказался о том, что фанаты «реактивщиков» освистывали его весь матч при каждом касании шайбы.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Иафалло (Стэнли, Наместников) – 22:23 2:0 Коннор (Виларди) – 28:59 2:1 Мэттьюс (Доми, Райлли) – 29:22 3:1 Нидеррайтер (Наместников, Шенн) – 42:28 3:2 Экман-Ларссон (Робертсон, Коуэн) – 45:58 3:3 Макманн (Экман-Ларссон, Райлли) – 55:33 3:4 Доми (Мэттьюс, Экман-Ларссон) – 63:08
«Мне всё равно. Я имею в виду, что они не освистывают без причины, поэтому я принимаю это так, как оно есть, и просто получаю от этого удовольствие, потому что такое часто веселит, особенно когда ты находишься в выгодном положении, как сегодня вечером», — приводит слова Мэттьюса журналист Дэвид Альтер в социальных сетях.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 28-летнего американца 40 (24+16) очков в 42 матчах.
